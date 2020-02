Dan Friedkin è a Roma: la cessione della società è più vicina

La cessione della Roma è sempre più vicina. La dimostrazione è la presenza di Dan Friedkin nella capitale. Come riporta RomaPress, il prossimo presidente giallorosso è atterrato nel weekend in città insieme al figlio Ryan. Le prossime settimane saranno decisive per il passaggio di consegne, con l’ok definitivo e la firma sul preliminare atteso nei prossimi dieci giorni. Il prezzo per la cessione della società dalle mani di Pallotta a quelle dell’imprenditore texano si aggira su una cifra vicina agli 800 milioni netti, compresi i 272 di debito e i 130 di aumento di capitale già approvato dall’assemblea degli azionisti. Dan Friedkin vanta un patrimonio di 4,1 miliardi di dollari e il cui core business è rappresentato dalla distribuzione di autovetture a marchio Toyota in Texas, Oklahoma, Louisiana, Mississippi e Arkansas.