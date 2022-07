Dan e Ryan Friedkin acclamati dai tifosi in Portogallo: “Grazie per Dybala” – VIDEO

Dan Friedkin e il figlio Ryan in tribuna a Faro per assistere alla terza amichevole della Roma contro lo Sporting Lisbona. Presidente e vice presidente hanno assistito dal vivo alla partita e al loro ingresso in tribuna all’Estadio Algarve diversi tifosi li hanno ringraziati per l’acquisto di Paulo Dybala: "Grazie. Che onore" si sente dagli spalti. Loro rispondono: "Come stai?". I due imprenditori, per la prima volta senza giacca in un clima quasi anomalo per loro e più calati nella parte di tifosi, sono arrivati in Portogallo ieri a bordo del loro aereo privato accompagnati da Tiago Pinto e dalla Joya. Hanno trascorso la giornata in un hotel diverso da quello della squadra e in serata si sono recati allo stadio per assistere all’amichevole.