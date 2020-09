Tutto pronto per Roma-Juventus. Manca poco all’inizio della gara contro i bianconeri, importante non solo per il risultato, ma anche perché si tratterà dell’esordio casalingo allo stadio Olimpico per il nuovo presidente Dan Friedkin. Nel prepartita, come riporta “Sky Sport”, il numero uno giallorosso, in compagnia del figlio Ryan, ha incontrato l’amministratore delegato Guido Fienga all’interno dell’impianto. Il colloquio fra i tre è durato qualche minuto.