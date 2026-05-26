D’Amico sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. Non è ancora ufficiale, ma sembra ormai lui il prescelto per raccogliere l’eredità di Massara. L’accordo con il club giallorosso è già stato raggiunto e tutto sembra pronto per iniziare un nuovo ciclo insieme. Anche la vicinanza alla risoluzione del contratto che lo lega all’Atalanta è un ulteriore segnale positivo. Eppure resta un intoppo. Come riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, i Percassi starebbero esitando a dare il via libera definitivo, poco propensi a “favorire” la Roma e soprattutto Gasperini. I dialoghi però continuano e, nonostante tutto, in casa giallorossa filtra ancora ottimismo per la buona riuscita dell’operazione.