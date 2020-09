D’Amico (ds Verona): “Lotteremo con orgoglio per fare una stagione come quella passata”

Prima del fischio d’inizio di Verona-Roma, Tony D’Amico è intervenuto ai microfoni di “Dazn“. Così il dirigente gialloblù, che ha detto la sua sul match.

TONY D’AMICO A DAZN

Sul mercato

Sicuramente sappiamo quello che dobbiamo fare. Dobbiamo completare la squadra e non è semplice perché siamo già alla prima partita di campionato e mancano solo venti giorni. Dovremo farci trovare pronti.

Chi sono i nuovi Amrabat e Kumbulla?

Non sono solo mie le qualità, ma del club. Insieme potremo lottare con orgoglio e lottare per fare come lo scorso anno. Poi vedremo.