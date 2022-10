Damiano dei Maneskin, una rockstar in curva Sud

Immaginate uno delle rockstar più famose al mondo. Uno che riempie tutto: dagli stadi americani alla sala condominiale sotto casa. Ecco immaginatelo in curva Sud, fuori di testa per l’ingresso in campo della sua Roma proprio sulle note del suo successo più grande: “Zitti e buoni”. Emozionato, a cantare a squarciagola i cori degli ultras come fossero “Coraline” o “Mammamia”. Damiano David, la voce unica e inimitabile dei Maneskin, ieri era nel settore più caldo del tifo durante Roma-Napoli. Siamo entrati in possesso di un video dove canta Roma, Roma, Roma. Speranzoso, come tutti. Ma di fatto il ragazzo cresciuto a Monteverde non manca quasi mai a una partita della squadra di Mourinho. Nonostante le tournèe in giro per il mondo. Stavolta ha scelto la Curva, per sentirsi meno “Lonely”. Non è stato riconosciuto da molti grazie un look particolare. E’ uscito anche lui affranto, ma come tutti i tifosi della Roma è già pronto a risalire sul palco. Sì, anche quello dell’Olimpico.