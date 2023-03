Damiano David, è derby con un tifoso della Lazio: “Ti faccio chiudere il profilo”

"Per vedere la Roma in una finale sposterei un concerto, anche se fosse a Wembley con 150mila biglietti già venduti". Qualche giorno fa Damiano David, leader dei Maneskin, ribadiva la sua profonda fede giallorossa al mondo intero. Ieri non ha avuto bisogno di rinviare nulla, nella serata al Palazzetto dello Sport all'Eur, nel weekend della pausa per le nazionali. "Grazie Roma", ha scritto Damiano su Instagram con tanto di cuori, giallo e rosso. Ovviamente tutt'altro che casuali. E per il leader della band capitolina è sempre derby: nei commenti è spuntato infatti un tifoso della Lazio, che ha risposto con una serie di cuori bianchi e celesti. Damiano non ha resistito e ha replicato: "Ti faccio chiudere il profilo un’altra volta".