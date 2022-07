Damiani: “Dybala fa la differenza, ma deve stare bene. Se Zaniolo rimane è ok”

La Roma ha fatto un balzo importante con l'arrivo di Paulo Dybala, che potrebbe comporre un reparto avanzato di altissimo livello, soprattutto in caso di permanenza di Nicolò Zaniolo. Lo storico agente Fifa Oscar Damiani ne ha parlato a 'tuttomercatoweb.com': “Ha classe, colpi, può fare la differenza. Ma lo vedo più attaccante che trequartista. Davanti con Abraham può formare una grande coppia - ha detto dell'argentino arrivato a zero dalla Juve -. Se sta bene, Dybala può fare il protagonistain qualsiasi squadra. Altrimenti può fare fatica. Deve stare bene fisicamente”. E su Zaniolo:“La Roma ha ambizioni. Ci sta anche che rinnovi. La proprietà ha voglia di fare bene e disponibilità. Se Zaniolo rimane in giallorosso è un bene per la Roma”.