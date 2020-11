Dall’Olanda: la Roma pensa a de Jong come nuovo ds. Ma lui non vuole lasciare il Psv

In casa Roma continua il casting per il direttore sportivo. L’ultimo nome sulla lista dei Friedkin è quello di John de Jong, attuale ds del PSV Eindhoven. Dopo la militanza da giocatore, l’olandese ha intrapreso prima la carriera da osservatore e poi da responsabile dello scouting, per poi diventare nel 2018 il direttore sportivo del club.

Come riportato dal portale Ad.nl, l’olandese ha avuto modo, nelle ultime settimane, di raccogliere l’interesse della società giallorossa che si è fatto sempre più forte col passare dei giorni. Il suo obiettivo però è restare fedele al club biancorosso, che lo ha allevato e gli ha dato fiducia fino a promuoverlo alla gestione della squadra: “De Jong si sente di nuovo a casa al PSV e ha seri dubbi sulla possibilità di accettare l’interesse della Roma – si legge dai media olandesi -. All’inizio di quest’anno, De Jong aveva ancora dei dubbi se continuare, dopo che la situazione al PSV a Eindhoven era diventata esplosiva. I suoi colleghi e l’intero consiglio di amministrazione lo hanno però supportato al cento per cento. L’amministratore delegato Toon Gerbrands e De Jong lavorano insieme in modo eccellente all’interno del team di gestione insieme al direttore commerciale Frans Janssen e al direttore operativo Peter Fossen. Il quartetto è diventato ben sintonizzato l’uno con l’altro dalla metà del 2018, dove tutti possono hanno assunto il ruolo che volevano”.

De Jong ha ripagato la fiducia, firmando la scorsa estate un colpo importante per il Psv, l’acquisto di Mario Gotze, mostrando così le sue qualità. Qualità che però non sono passate inosservate neanche dalle parti di Trigoria.