Dall’Inghilterra: Mourinho non potrà più pubblicizzare siti di scommesse

Lo Special One colpito dalle nuove norme pubblicitarie inglesi. Non solo lui, anche altri personaggi di spicco del mondo del calcio non potranno più apparire in determinati spot

Redazione

Stop a calciatori della Premier League e a figure di spicco del calcio mondiale negli spot pubblicitari di scommesse. Come riportato dal portale britannico The Telegraph, Questa è la decisione presa dal Committee for Advertising Practice (CAP), l'organo di regolamentazione responsabile del codice per la pubblicità del Regno Unito, per evitare che ragazzi minorenni possano avvicinarsi al gioco d'azzardo tramite i propri beniamini. Tra le figure calcistiche "colpite" da questa regola c'è ovviamente Cristiano Ronaldo, Redknapp, Owen ma anche Josè Mourinho che nonostante non faccia più parte del calcio inglese, rimane una figura autoritaria oltremanica. Le nuove regole entreranno in vigore nel mese di ottobre e metteranno al bando anche apparizioni di kit e stadi di squadre specifiche nelle pubblicità.