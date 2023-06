Dall’Inghilterra: “Mou vuole Kristensen, che calcio vede?”. C’è il like di Rasmus

La Roma sta chiudendo due colpi in entrata, entrambi con il Leeds. Il primo è Diego Llorente che farà ritorno nella capitale, mentre l'altro è Rasmus Kristensen. Il danese è a un passo dai giallorossi, ma dall'Inghilterra arrivano delle feroci critiche e prese in giro nei confronti di Mourinho: "Kristensen e Llorente in un doppio colpo alla Roma. Wow", ha detto Buchan (giornalista inglese). Ha risposto il chitarrista dei Kaiser Chiefs Simon Rix: "Anche Mourinho è interessato a McKennie, giusto. Non capisco davvero che calcio abbia guardato. Inseriscili, sono fantastici". Il video è stato pubblicato su Twitter e ciò che lascia senza parole è che Kristensen abbia messo like al post nel quale si parla male di lui.