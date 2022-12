Dall’Inghilterra: le critiche al c.t della nazionale d rugby e il paragone con Mourinho

José Mourinho ha da sempre la capacità di attirare l'attenzione dei media. Lo ha fatto anche questi giorni in Inghilterra, dove il suo rapporto con la stampa è stato spesso burrascoso. Il quotidiano britannico The Times, ha infatti paragonato lo Special One con Eddie Jones, c.t. della nazionale di rugby ma in chiave negativa: "E' come lui, ma senza i risultati". Questa la sentenza del tabloid che ha poi continuato spiegando la propria tesi: "Quando si pensa a Jones, non si può fare a meno di riflettere su José Mourinho, un allenatore con dei notevoli risultati, anche se ottenuti in maniera altalenante". Il The Times ha poi concluso spiegando l'altro lato, extra calcistico, che accomunerebbe i due allenatori: "Ma tutti i tifosi sanno che c’è anche un altro lato del portoghese: contamina la cultura di qualsiasi club che supervisiona. Pensiamo agli argomenti che affronta, alle risse che incita, alle critiche che rivolge, spesso ai suoi stessi giocatori, per deviare la colpa da sé stesso. Se Jones fosse un personaggio difficile che pur alienandosi la simpatia di molte persone ottiene risultati impressionanti, si potrebbe capire il turarsi il naso per tenerselo stretto. Avrebbe significato sopportare qualcuno che ha persino avuto l’ardire di criticare la cultura della nazione che ora sta allenando, ma in nome dei risultati”. Le critiche al c.t. della nazionale di rugby sono arrivate a causa del gioco non soddisfacente della squadra e degli scarsi risultati ottenuti in questa stagione.