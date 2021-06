Dall’Inghilterra: la Roma presenterà Mourinho il 4-6 luglio. Niente Colosseo

La società giallorossa starebbe pensando di presentare il tecnico portoghese nei due giorni precedenti l'inizio del ritiro. Esclusa come location anche piazza di Spagna

Mentre Roma si prepara all'arrivo dello Special One, spuntano nuovi dettagli sulla presentazione che la società giallorossa intende mettere in scena per il tecnico portoghese. Secondo quanto riportato dal portale inglese The Athletic, la Roma starebbe pensando a una data compresa tra il 4 e il 6 luglio: quest'ultimo è il giorno fissato per l'inizio del ritiro a Trigoria. Non ci sarebbe mai stata invece, per problemi logistici, la proposta del Colosseo come location. Esclusa anche la scalinata di piazza di Spagna. È probabile a questo punto che si viri sul più comodo Stadio Olimpico per dare ufficialmente inizio all'era Mourinho.