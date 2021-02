Dalla Uefa al Sei Nazioni, quando l’Olimpico è casa Roma

L’Olimpico, gestito dal Coni, ospita Roma e Lazio. Ma è la società giallorossa ad occuparsi di tutti gli eventi extra ormai da anni. Ieri l’ennesimo attestato di stima, visto che la Uefa ha ringraziato proprio la Roma, oltre alla Federcalcio, per il supporto nell’organizzazione di Benfica – Arsenal. Poco c’entra la presenza a Trigoria di Tiago Pinto, ex Benfica, che magari avrà anche messo una buona parola, perché da anni tutti gli eventi extra organizzati all’Olimpico (a livello sportivo) vengono affidati alla Roma e alla struttura guidata da Guido Gombar e Carlo Feliziani. Nel dettaglio: dal 2012 la Roma collabora con la Fir al 6 Nazioni e la Federugby si appoggia proprio alla struttura giallorossa. Stesso discorso per quanto riguarda la Coppa Italia: se è coinvolta la Lazio, nella finale in gara secca a Roma, ovviamente è la società biancoceleste ad organizzare, per una sorta di gentlemen agreement, altrimenti tutto viene affidato a Trigoria. La musica non cambia quando si tratta di Uefa (finale di Champions o, appunto, Benfica – Arsenal) o di Europeo. Per la manifestazione che partirà a giugno la storia è leggermente diversa, perché è stata creata una struttura apposita per l’organizzazione delle partite all’Olimpico, ma la Roma avrà sempre un ruolo molto importante. D’altronde, anche con la Federcalcio la collaborazione va avanti da anni: è sempre la Roma la società scelta per organizzare le partite della Nazionale (maggiore e Under21) nella capitale.