Dalla Turchia: il Besiktas continua il pressing su El Shaarawy

Il futuro di Stephan El Shaarawy è ancora in bilico. Il contratto in scadenza quest'estate fa gola a molte squadre, in particolare il Besiktas che da tempo sta cercando di convincerlo ad accettare l'offerta. Come riportato dal portale turco Fanatik, il club di Istanbul ha messo sul piatto un contratto biennale. Tutto si deciderà nei prossimi mesi con il Faraone e la Roma che dovranno capire se continuare insieme, con rinnovo a cifre inferiori rispetto a quelle attuali, oppure separarsi (per la seconda volta) al termine di questa stagione.