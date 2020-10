Dalla Svizzera: anche Seoane in lizza per il dopo Fonseca. Il tecnico: “Non è il momento di parlarne”

C’è anche il nome di Gerardo Seoane nella lista dei papabili successori di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma, insieme ad altri nomi come Allegri e Sarri. A riportarlo è il portale svizzero ‘blick.ch’, che in un’intervista allo stesso allenatore dello Young Boys lo ‘stuzzica’ sull’argomento: “È fuori luogo parlare adesso di queste cose. La Roma è un grandissimo club e c’è sempre qualche rumors in queste società così importanti. Fonseca è un allenatore clamoroso, ha dato un volto a questa squadra che ora sta giocando un ottimo calcio”.

Sulla partita di stasera: “Ho detto fin da subito che la Roma è la chiara favorita di questo gruppo perché sono una squadra da Champions League come blasone. E’ una squadra solida con una difesa forte, ma sono bravi anche in attacco e giocano bene con Pedro, Mkhitaryan e Dzeko. Dobbiamo essere al 100% e sperare anche in un po’ di fortuna”. Poi a proposito dell’assenza dei tifosi allo stadio: “È un peccato, saremmo stati felici per loro e invece non potranno venire allo stadio per un po’ di tempo anche per vedere partite affascinanti come questa. Ma la salute della popolazione deve essere sempre al primo posto. Ma non ci sarà un impatto sulla squadra per la loro assenza: l’avrebbe avuto solo la decisione di cambiare le dimensioni del campo o il numero dei giocatori”. Infine, Seoane commenta anche i problemi realizzativi dello Young Boys: “Sarei stato preoccupato solo se non avessimo avuto occasioni, oltre a non segnare. Ma nell’ultima partita abbiamo creato parecchie chance, sono fiducioso che torneremo a fare gol. Probabilmente non riusciremo a creare così tanto anche in Europa, per cui dovremo essere molto concreti. Abbiamo fatto degli esercizi specifici per ritrovare fiducia davanti alla porta”.