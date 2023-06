Dalla Spagna: Mourinho escluso dal Football Board prima della sua lettera

Non sembra finire mai la scia di polemiche che stanno caratterizzando queste ultime settimane in casa Roma. Si parla, inevitabilmente, del caso Mourinho-Uefa. Dopo i fatti nel post partita di Siviglia-Roma, la tensione è altissima tra le parti, e le sanzioni che hanno punito severamente il tecnico portoghese con il successivo addio dello Special One al Football Board, hanno peggiorato la situazione. Secondo il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, in realtà, la Uefa avrebbe deciso di escludere Mourinho ancor prima della lettera mandata dall'allenatore della Roma. Il motivo di tale decisione risiede nel comportamento avuto da José nei confronti del direttore di gara Taylor e di tutta la sua squadra arbitrale, compreso anche il presidente della commissione arbitri Uefa Roberto Rosetti. Quindi, sembrerebbe che le parole di Mourinho siano arrivate in netto ritardo, rispetto ad una scelta che la Uefa aveva già compiuto da tempo.