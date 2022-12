Dalla Spagna: Depay non si muove da Barcellona. Rifiutata l’offerta del Galatasaray

La Roma è alla ricerca delle pedine giuste da inserire nella rosa di Mourinho. Uno dei nomi circolati nelle ultime settimane è quello di Memphis Depay, in scadenza di contratto con il Barcellona ma sull'olandese non c'è solo il club giallorosso. Come riportato dal portale spagnolo Mundo Deportivo, il Galatasaray ha contattato direttamente l'entourage del giocatore per cercare di portarlo ad Istanbul. Per il momento l'offerta è stata rispedita al mittente. L'intenzione è quella di rimanere in blaugrana fino al termine della stagione e del contratto per studiare con calma il proprio futuro.