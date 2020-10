Dalla Roma Primavera al Gambia: Darboe convocato in nazionale per la prima volta

Prosegue il magic moment di Ebrima Darboe. Il centrocampista classe 2001, protagonista con la Primavera di Alberto De Rossi con tre gol e un assist nelle prime cinque giornate di campionato, sarà convocato per la prima volta nella nazionale maggiore del Gambia, che il mese prossimo affronterà il Gabon (12 e 16 novembre) in uno scontro valido per la qualificazione alla Coppa D’Africa.

La lista del commissario tecnico Tom Saintfiet uscirà nelle prossime ore, tuttavia la presenza del romanista nell’elenco è certa. Darboe, intervistato da “Point Sports”, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di rappresentare il mio paese e la gente che mi ha sempre sostenuto. Darò sempre il massimo per i nostri colori e per la nostra patria. Ogni atleta ha bisogno di stimoli costanti per andare avanti: la chiamata in Nazionale rappresenta un grande traguardo, che ti dà motivazione e crescita emotiva“.