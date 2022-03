Dalla Roma al tennis, Cobolli vince il Challenger Zara: sarà 145° nel ranking

Il ragazzo cresciuto calcisticamente a Trigoria ha battutp il polacco Michalski in due set

Ha lasciato Trigoria e la carriera da calciatore per dedicarsi al tennis e dopo il Roland Garros juniores conquistato nel 2020, Flavio Cobolli ha vinto oggi il suo primo Challenger a Zara in Croazia. L'ex calciatore della Roma ha battuto in finale il polacco Michalski in due set (6-4, 6-2) portandosi a casa un montepremi di 45.730€. Vittoria importante anche dal punto di vista del ranking perché gli fa raggiungere il 145° posto. Sotto il post pubblicato dall'azzurro sui social per festeggiare il trofeo sono arrivati anche i complimenti di Bove: "Il primo di tanti" ha commentato il centrocampista della Roma che a suo tempo fece la scelta opposta di Flavio.