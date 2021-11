Dalla Roma al Sassuolo, ecco com’è sbocciato il talento Frattesi

Ammiratore di Daniele De Rossi, il giovane centrocampista degli emiliani sta stupendo tutti. E' andato a segno già tre volte in questa stagione e il suo valore di mercato è destinato a impennare

Se il Sassuolo di mister Dionisi va a gonfie vele è anche merito di Davide Frattesi. Il classe '99 si sta ricavando uno spazio importante in questa stagione ed è andato a segno 3 volte in 14 gare disputate. Non male per un centrocampista centrale, al primo anno in serie A. Si sta conquistando non solo il suo di club, ma anche i complimenti di molti dirigenti. Lavoro di rottura e di costruzione. La manovra passa sempre dai suoi piedi, e come se non bastasse si propone a sostegno del reparto offensivo. Passato dalla Lazio alla Roma nel settore giovanile (annata 2014/2015), il calciatore ha vinto una CoppaItalia e una Supercoppa con la Primavera di De Rossi, rimanendo in giallorosso fino al 2017.