Dalla Francia: Luis Enrique prima scelta del Psg. Nulla di concreto per Mourinho

La prima scelta della squadra francese per il dopo Galtier non sarebbe l'allenatore portoghese, ma l'ex giallorosso, reduce dall'esonero come tecnico della Spagna

Manca pochissimo alla tanto attesa finale di Europa League, dopodomani la Roma scenderà in campo contro il Siviglia a Budapest. Intanto, continuano ad affollarsi le voci attorno al futuro di Mourinho. Nelle settimane precedenti, il Psg sembrava essere sulle tracce dell'allenatore, ma è stato lo stesso Special One a smentire una possibile chiamata. "Se mi cercano non mi hanno trovato, non hanno parlato con me" ha detto José ai microfoni di Sky prima della partita di ritorno contro il Leverkusen. Oggi parla Laurent Perrin. Il giornalista di Le Parisien, interrogato dai lettori del quotidiano, ha affermato che la prima scelta della squadra francese sarebbe Luis Enrique. Di seguito le sue parole: "Secondo le informazioni che abbiamo pubblicato questa settimana, Luis Enrique è la prima scelta. Soddisfa molti degli aspetti ricercati dalla società. Circolano anche altri nomi ma per Thiago Motta o Mourinho non c'è niente di concreto secondo noi".