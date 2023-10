D’Alessio, l’esordio con la Roma impresso sulla pelle: ecco il suggestivo tatuaggio

Il 5 ottobre 2023 è la data che Francesco D'Alessio non potrà mai dimenticare. L'ha impressa nel cuore, nella mente e ora anche sulla pelle. Il centrocampista classe 2004 dieci giorni fa ha esordito con la maglia della Roma, entrando al 77' al posto di Bove nel match contro il Servette vinto 4-0 in Europa League. Poi nel postpartita l'intervista di Mourinho ai canali ufficiali del club, che ha preferito lasciare spazio a lui dopo aver raccontato la sua storia. Ora Francesco D'Alessio ha un tatuaggio sul polpaccio che riporta proprio - a numeri romani - il 5 ottobre 2023 e il logo dell'Europa League. Sabato scorso invece scriveva questo su Instagram: "Si chiude una 48 ore dove ho vissuto emozioni che ancora non riesco a descrivere esattamente… Ho ringraziato la mia famiglia per il sostegno e i sacrifici fatti, ma chiaramente un altro vero protagonista da ringraziare per questo esordio in prima squadra è colui che ha seguito la mia crescita e creduto nelle mie qualità, l’allenatore che da più di 20 anni sta facendo la storia del calcio mondiale: Mister Josè Mourinho".