D’Alessio: “L’esordio con la mia Roma è un sogno. Spero sia solo il primo passo”

Il giovane talento ha commentato l'indimenticabile serata che lo ha visto scendere in campo per la prima volta con la maglia giallorossa: "Il giorno più atteso nella mia vita"

Serata dalle forti emozioni quella di ieri per Francesco D'Alessio. Il 19enne della Primavera giallorossa ha fatto il suo esordio assoluto con la maglia della Roma nel match di Europa League contro il Servette. Un'emozione unica che lo stesso giocatore ha voluto condividere su Instagram: "È finalmente arrivato il giorno che più ho atteso nella mia vita, il coronamento di un sogno: l'esordio con la mia Roma. Faccio fatica a trovare le parole, chi mi conosce sa cosa significhi questo giorno per me. Spero che questo sia solo il primo passo verso obiettivi sempre più importanti. Ci tengo inoltre a ringraziare la mia famiglia, la società e la football service, che non hanno mai smesso di credere in me. Sempre forza Roma".