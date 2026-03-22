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Dal prato di Auxerre a quello dell’Olimpico: Vaz inizia il suo viaggio da protagonista

Dal prato di Auxerre a quello dell’Olimpico: Vaz inizia il suo viaggio da protagonista - immagine 1
Il francese è pronto: il debutto da titolare potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase della sua avventura romana
Redazione

La Roma è ferita. E molto. Un marzo così non era pronosticabile: nessuna vittoria e l’eliminazione dall’Europa League, che si somma a quella già subita in Coppa Italia. Ora i giallorossi si ritrovano smarriti, senza una meta precisa, con la bussola che fatica a indicare quel quarto posto che potrebbe salvare, e non di poco, la stagione. L’obiettivo si è complicato nelle ultime giornate: dal possibile +7 sulla Juventus al -3 attuale, con il Como che continua a volare. Tuttavia, il pareggio dei bianconeri contro il Sassuolo può rappresentare un segnale: nulla è impossibile. È lo stesso segnale che Gasperini cerca disperatamente dai suoi giocatori. Un ragazzo che potrebbe emergere in questo finale di stagione è Robinio Vaz. Venticinque milioni di euro, 19 anni e una testa piena di pensieri: lontani i tempi in cui, all’Olimpico, guardava dalla tribuna con occhi pieni di sorpresa la sconfitta della Roma contro il Torino. Da allora, pressioni e incertezze hanno scandito il suo quotidiano. Ma una luce si è accesa in Europa: contro il Bologna, Vaz ha iniziato a mostrare i primi segnali positivi. Segnali che Gasperini vuole rivedere stasera contro il Lecce, quando il francese giocherà la sua prima partita da titolare con la Roma.

Non sarà una sfida banale: Vaz non partiva titolare - come riporta Il Messaggero - dal 1 novembre, quando scese in campo con il suo ex club Marsiglia contro l’Auxerre. Da allora mesi di panchina, in attesa del momento giusto. A Roma sta bene. Il legame stretto con Ndicka e Koné lo dimostra, e sta imparando l’italiano, seppur con naturale timidezza per uno della sua età. E anche se dovesse commettere qualche errore contro il Lecce, sarà solo un primo passo in una carriera giallorossa che lo vedrà protagonista a lungo. A giugno, Vaz sarà ufficialmente sotto gli ordini di Gasperini e affronterà la sua prima preparazione estiva con il tecnico. Potrà così inaugurare un percorso iniziato a gennaio, che sta crescendo ora e che potrebbe portare i suoi frutti già dalla prossima stagione. Stasera, contro il Lecce, Vaz avrà l’occasione di prendersi la scena, proprio come fece contro l’Auxerre. Il francese è pronto: il debutto da titolare potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase della sua avventura romana.

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