Dal prato di Auxerre a quello dell’Olimpico: Vaz inizia il suo viaggio da protagonista

La Roma è ferita. E molto. Un marzo così non era pronosticabile: nessuna vittoria e l’eliminazione dall’Europa League, che si somma a quella già subita in Coppa Italia. Ora i giallorossi si ritrovano smarriti, senza una meta precisa, con la bussola che fatica a indicare quel quarto posto che potrebbe salvare, e non di poco, la stagione. L’obiettivo si è complicato nelle ultime giornate: dal possibile +7 sulla Juventus al -3 attuale, con il Como che continua a volare. Tuttavia, il pareggio dei bianconeri contro il Sassuolo può rappresentare un segnale: nulla è impossibile. È lo stesso segnale che Gasperini cerca disperatamente dai suoi giocatori. Un ragazzo che potrebbe emergere in questo finale di stagione è Robinio Vaz. Venticinque milioni di euro, 19 anni e una testa piena di pensieri: lontani i tempi in cui, all’Olimpico, guardava dalla tribuna con occhi pieni di sorpresa la sconfitta della Roma contro il Torino. Da allora, pressioni e incertezze hanno scandito il suo quotidiano. Ma una luce si è accesa in Europa: contro il Bologna, Vaz ha iniziato a mostrare i primi segnali positivi. Segnali che Gasperini vuole rivedere stasera contro il Lecce, quando il francese giocherà la sua prima partita da titolare con la Roma.