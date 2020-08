Dal Portogallo, Roma e Fonseca avanti insieme: il tecnico non sarà esonerato

Paulo Fonseca sarà l’allenatore della Roma anche nella prossima stagione. L’indiscrezione arriva dal Portogallo. A Bola ha fatto sapere che il tecnico non sarebbe assolutamente a rischio esonero. Prima di partire per le vacanze Fonseca avrebbe incontrato Guido Fienga per programmare il campionato che comincerà tra poco più di un mese.

Negli ultimi giorni i dubbi sul futuro dell’allenatore ex Shakhtar sono aumentati. L’ingresso della nuova proprietà, già operativa dalla prossima settimana, e una stagione non indimenticabile hanno fatto calare un alone di incertezza sulla sua posizione, così come per tutti i ruoli più importanti del club. Pochettino, Allegri, Sarri e la suggestione De Rossi sono i nomi dei possibili successori.