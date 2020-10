Dal Benevento al Genoa: Roma, ecco il tour de force da 7 partite in 22 giorni

La Roma si prepara al primo tour de force stagionale. Dalla sfida col Benevento del 18 ottobre a quella in trasferta col Genoa l’8 novembre, in programma sette partite in ventidue giorni, in cui la squadra di Fonseca affronterà diverse sfide ravvicinate tra campionato ed Europa League. Spiccano i match con Milan e Young Boys.

Ecco il calendario:

Roma-Benevento (18 ottobre ore 20.45)

Young Boys-Roma (22 ottobre ore 18.55)

Milan-Roma (26 ottobre ore 20.45)

Roma-Cska Sofia (29 ottobre ore 21.00)

Roma-Fiorentina (1 novembre ore 18.00)

Roma-Cluj (5 novembre ore 18.55)

Genoa-Roma (8 novembre ore 15.00)