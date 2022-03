Dai social agli spogliatoi: “Camminerò insieme a te” è stato lo slogan del derby

Il club giallorosso ha voluto rendere partecipi i tifosi sulla scelta della frase da usare per tutta la giornata del derby. Lo slogan è stato anche utilizzato per caricare i giocatori negli spogliatoi

Il filo conduttore della giornata del derby è stata una frase iconica racchiusa all'interno di un coro della Curva Sud ovvero "Camminerò insieme a te”. Lo scorso 14 febbraio la Roma, insieme a Socios.com, aveva dato la possibilità ai tifosi di scegliere una sola tra quattro frasi simboliche del tifo romanista. La scelta è ricaduta proprio su "Camminerò insieme a te" e la frase è stata integrata su una sciarpa, venduta in edizione limitata e sold out in pochissimo tempo, e inserita anche come descrizione del video pubblicato dal club sui proprio canali social prima dell'inizio della partita. L'iniziativa però più bella e più decisiva con questo slogan, visto anche l'andamento della partita, è stata fatta negli spogliatoi. Insieme alle maglie da indossare per la gara, i giocatori giallorossi hanno trovato anche una lettera proprio con questa frase, per ricordargli che una volta scesi in campo non sarebbero mai stati soli, perché con loro ci sarebbero stati tutti i tifosi della Roma.