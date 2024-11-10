Nell'ennesima giornata nerissima di questa stagione, nella Roma c'è qualcuno che anche in un momento del genere è riuscito a trovare un momento per sorridere. Si tratta di Samuel Dahl, che al 61' sul risultato di 0-1 ha fatto finalmente il suo esordio stagionale con la maglia della Roma. Arrivato in estate dal Djurgarden per oltre 4 milioni, né De Rossi né Juric fino ad ora lo avevano trovato pronto e oggi ha collezionato la sua prima presenza giallorossa, circa un'ora prima dell'esonero del suo allenatore. "Felice per il mio debutto in Serie A", scrive lo svedese classe 2003 su Instagram. E nei commenti i compagni lo applaudono e lo incoraggiano, da Dovbyk a Kone, Sangaré e Saud.

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