DaGrosa: “Interessati alla Roma, ma siamo solo una delle tante opzioni di Pallotta”

Joe DaGrosa conferma le voci che lo vogliono interessato all’acquisto di quote della Roma. Il manager proprietario di GACP Sports, ha commentato così le indiscrezioni: “Posso confermare che l’AS Roma è uno dei numerosi club che abbiamo esaminato in maniera molto preliminare”, ha dichiarato a offthepitch.com in un’intervista. “Penso – ha proseguito l’ex presidente del Bordeaux – che forse il nostro coinvolgimento sia stato esagerato dai nostri amici nella stampa italiana. Sono sicuro che Pallotta ha molte opzioni e siamo solo una delle opzioni che sta prendendo in considerazione”.

Dopo l’esperienza sfortunata in Francia, DaGrosa e i suoi soci sono in cerca di un nuovo investimento nel calcio europeo. Oltre al Newcastle (società accostata anche a Pallotta), nel suo mirino ci sono proprio i giallorossi. Il piano è costituire un triangolo di società su tre continenti, per sviluppare l’interscambio di calciatori da far crescere e rivendere a cifre più alte. Secondo il manager americano questo è il momento giusto per acquistare un club con il 50-70 per cento di sconto. Nei suoi piani un investimento che va “da 700 milioni a un miliardo di dollari”.

