D’Agostino: “Zaniolo non è un top player. Buon giocatore, ma i talenti sono altri”

La Roma deve fare i conti con qualche infortunio in vista della finale di Conference League, ma Mourinho spera di recuperare tutti. Compreso ovviamente Nicolò Zaniolo. Prima però c'è la sfida col Torino di domani sera nell'ultima di campionato: "Se lo prendi sottogamba il Torino ti massacra. Sarà una sfida che ti toglierà energie mentali e fisiche. Anche se non si dice, la Coppa ti ha portato via qualcosa. Non dico che siano state sottovalutare le partite di campionato, ma saltare la finale pesa per un giocatore. Credo che tutti vogliano essere protagonisti". A parlare è Gaetano D'Agostino, ex giocatore anche della Roma che a 'TMW Radio' ha parlato proprio del momento dei giallorossi. E ha espresso il suo parere su Zaniolo:"Si è affrettato molto il giudizio su di lui. Aveva uno strapotere fisico prima degli infortuni. Per me non è un talento, è un giocatore buono che ha margini di miglioramento se lui vuole. Il problema della continuità è la testa e la voglia di emergere. I talenti sono altri, lui ha un potenziale fisico importante ma ha bisogno di un certo tipo di gioco, perché sullo stretto fa fatica. Per me non è un top player".