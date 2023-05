Dagli USA: Reynolds bocciato dalla Roma. Il West Ham sulle tracce del difensore

Si avvicina la stagione estiva e con essa il calciomercato e le relative trattative. Tanto si è già parlato delle possibili operazioni in entrata della Roma, meno di quelle in uscita, che incideranno parecchio sulla prossima campagna acquisti. Tra i diversi profili dati in partenza, ce n'è uno che ha da tempo salutato la Capitale, benché resti ancora sotto contratto con la società giallorossa. Si tratta dello statunitense Bryan Reynolds, attualmente in prestito alla compagine belga del Westerlo. Difensore classe 2001, ha all'attivo solamente otto presenze con la maglia giallorossa risalenti alle stagioni 2020-2021 e 2021-2022, ultime in quel di Roma prima di essere ceduto in prestito al Kortrijk prima e al Westerlo poi. Come riporta l'esperto di mercato americano Tom Bogert, sul calciatore, che può vantare ben tre apparizioni con la nazionale maggiore statunitense, ci sarebbe il forte interesse del West Ham, oltre a quello di alcune squadre di Championship, la serie cadetta inglese. Difficile, invece, la permanenza in Belgio, dato il rifiuto dell'offerta presentata dal Westerlo alla Roma, che al contempo avrebbe chiuso le porte a una conferma in rosa dell'americano.