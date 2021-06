Da Villar a Darboe e Calafiori: ecco la strategia della Roma per i giovani

Il club nell'ultima stagione ha valorizzato tanti ragazzi, provenienti soprattutto dal settore giovanile. Mourinho valuterà su chi puntare e chi far maturare altrove

Darboe, Calafiori, ma anche Zalewski e Villar: i giovani della Roma piacciono a mezza Europa. Ma la società su questo è stata chiara: è finito il tempo delle plusvalenze a tutti i costi. Per cui i ragazzi giallorossi - chi più chi meno esperti - saranno prima valutati da Mourinho e Pinto. Non si svenderà nessuno, riporta Chiara Zucchelli su Gazzetta.it, magari qualcuno sarà mandato a giocare per fare esperienza. Calafiori è quello che ha più offerte, dalla Premier alla Ligue 1 fino al campionato italiano. Ma la Roma non ha intenzione di privarsene. Si allenerà con Mourinho e poi si tirerà una somma, anche se sembra che il portoghese abbia voglia di lavorarci tanto. Da verificare Zalewski, Primavera che ha offerte da A e B, e Darboe, che potrebbe essere inserito in qualche trattativa per andare a fare esperienza. Tante richieste anche per Gonzalo Villar che sarebbe una plusvalenza sicura. Lo spagnolo, però, non vuole muoversi e la Roma vuole che continui il suo percorso di crescita a meno di offerte da capogiro.