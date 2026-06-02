Greenwood è il sogno. Poi, tutti gli altri. La Roma vuole costruire attorno a Gasperini una rosa in grado di competere ai massimi livelli. Perché oltre al campionato e alla Serie A, c’è anche una Champions da giocare. E il club giallorosso non vuole essere una comparsa. Servono profili pronti. Giocatori capaci di alzare subito il livello. L’inglese resta il nome più gradito. Piace a Gasperini e ha tutte le caratteristiche per essere il colpo dell’estate. Ma non sarà l’unico. La Roma sta studiando anche altre soluzioni per il reparto offensivo. Il preferito 'degli altri' resta Summerville. L’olandese è seguito da tempo e il prezzo è sceso: ora servono "solo" circa 30 milioni per portarlo nella Capitale. Ma la lista è lunga. Come riporta Il Messaggero, oltre a lui ci sono anche Tzolis, Sauer e Pepe del Porto. Tutti profili graditi al tecnico, con caratteristiche diverse. Tra questi, il più appetibile resta il greco. Ambidestro, può giocare su entrambe le fasce e ha già mostrato le sue qualità nelle sfide contro l'Atalanta ai tempi di Gasp. Più indietro Sauer e soprattutto Pepe. Il brasiliano ha un prezzo alto e difficilmente il Porto lo lascerà partire.