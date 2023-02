Da Reynolds a Camara passando per Vina, Shomu e Celik: il mercatino ha fatto flop

Con tanti o zero euro, con poche o troppe idee. Il mercato, o “mercatino”, di Tiago Pinto si sta rivelando un flop (quasi) totale. Quasi tutti i giocatori scelti dal dirigente portoghese sono altrove o finiscono per scaldare la panchina. Dal gennaio 2021 ad oggi solo Dybala, Abraham,Rui Patricio e Matic hanno alzato il livello medio di una rosa rimasta corta e poco attrezzata. E tutti sono state scelte precise di Mourinho, come confermato dai diretti interessati convinti dalle telefonate o dal rapporto di amicizia con lo Special One. Ben diverso il destino di quei giocatori che Mou ha accettato pur non scegliendoli personalmente. Iniziamo da Reynolds, pagato 7,5 milioni e rivelatosi ben presto un fallimento. L’americano è stato disastroso nelle poche apparizioni concesse e ora è in prestito in Belgio con bassissime possibilità di ricavare anche metà di quella somma. Altri milioni buttati sono stati quelli per Vina e Shomurodov qualche mese dopo. L’uruguayano è costato circa 13 milioni, tre in più di quanto il Marsiglia ha speso per uno come Ounahi. L’uzbeko addirittura 17 per un totale di 30 milioni.