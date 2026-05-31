La Roma è da 10 anni in finale di Champions League. Ovviamente non come squadra giallorossa, visto che la truppa di Gasperini ha da poco centrato l'obiettivo del ritorno nella massima competizione europea per club dopo 7 anni. Ma a livello di ex calciatori che hanno disputato almeno un anno nella Capitale, allora sì. Ad evidenziare questo folle dato un utente di X, Samuel Bannister, che ha fatto notare come dal 2017 al 2026 c'è sempre stato almeno un ex Roma in campo nella finale di Champions. Tutto parte con Pjanic, titolare a Cardiff in Juventus-Real Madrid 1-4. L'anno seguente a Kiev è stato il turno di Salah (Real Madrid-Liverpool 3-1), l'anno dopo ancora con i Reds nuovamente in finale e vincitori (2-0 al Tottenham) ancora l'egiziano e Alisson. Nel 2020, a Lisbona, a trionfare è il Bayern Monaco: 1-0 bavarese contro il PSG degli ex Roma Marquinhos e Paredes.

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L'anno seguente è un ex giallorosso torna sul tetto d'Europa: si tratta di Rudiger e del suo Chelsea, che batte 1-0 il Manchester City. Nel 2022 è nuovamente il turno del Liverpool di Alisson e Salah, sconfitti 1-0 dal Real Madrid, poi tocca all'Inter di Dzeko e Mkhitaryan perdere di misura a Istanbul per mano del Manchester City. Nel 2024 è ancora Rudiger, questa volta con la maglia del Real Madrid, ad alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie nel cielo di Webley. Poi le due finali più recenti, entrambe vinte dal PSG di Marquinhos: l'anno scorso contro l'Inter degli ex Mkhitaryan e Zalewski, quest'anno contro l'ex Calafiori (che però, a differenza del brasiliano, non è sceso in campo).