Da Perez a Villar, da Kluivert al nodo Diawara: partenze da 10 milioni

Carles Perez, Diawara, Villar, Kluivert, Veretout: oltre 10 milioni netti di ingaggi di cui la Roma vuole liberarsi quanto prima, scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it Con le dovute differenze, chiaramente: Perez e Veretout francese si stanno allenando con Mourinho, hanno un atteggiamento impeccabile e la sensazione è che, non appena troveranno squadra, andranno via. Il francese punta a tornare in patria (c’è il Marsiglia, nelle ultime ore c’è stato anche un interessamento del Nizza), lo spagnolo vuole andare al Celta Vigo. La Roma ha bisogno di cederli o a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto perché ha necessità di monetizzare. Capitolo a parte invece per gli altri tre esuberi della rosa che non sono nemmeno partiti per il ritiro portoghese. La situazione più complessa riguarda Diawara: il centrocampista guineano ha un ingaggio di circa 2 milioni l'anno e non ha alcuna intenzione di accettare offerte non gradite. Il club giallorosso però spera che, con il cambio di agente, qualcosa possa sbloccarsi nelle prossime settimane. Per quanto riguarda Villar invece la situazione è molto più tranquilla e sostenibile anche grazie all'ingaggio che si aggira intorno al milione di euro e che quindi può far gola a diverse squadre. Con il Monza la trattativa si è arenata ad un passo dall'ufficialità per il mancato accordo sulle cifre totali dell'operazione. Justin Kluivert invece è l'unico sicuro partente che ha svolto una parte del ritiro con la squadra, almeno fino alla partenza per l'Algarve. L'olandese viene da due buone stagione con Lipsia e Nizza ma al momento nessuna squadra si è realmente fatta avanti. Nelle ultime ore il Monaco ha chiesto informazioni per il figlio d'arte e la Roma spera che l'operazione possa andare in porto.