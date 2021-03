Da Pellegrini a Mkhitaryan, l’agenda dei rinnovi di Pinto è sempre più fitta

Ufficializzato il prolungamento di Ibanez, che si è legato alla Roma con un contratto fino al 2025, per Tiago Pinto arriva il momento di mettere a segno altri rinnovi. Nella lista del gm portoghese i nomi sui quali costruire il futuro del club sono scritti da tempo: il primo è quello del capitano Lorenzo Pellegrini. “È giovane, ha talento, è profondamente legato alla Roma e incarna il nostro progetto”, disse il dirigente nella sua conferenza stampa di presentazione, anticipando a parole l’incontro conoscitivo con l’agente Giampiero Pocetta avvenuto qualche giorno fa. I due si dovrebbero rivedere a stagione conclusa, ma l’intenzione di chiudere la trattativa c’è da entrambe le parti e il rinnovo non sarà un problema. Chi invece non fa dormire sonni tranquilli a Pinto è Mino Raiola, rappresentante di Henrikh Mkhitaryan.

Mkhitaryan tra rinnovo e gol perduto: la sfida da ex con lo Shakhtar per il riscatto

L’armeno in questo momento è concentrato sul campo, la sua intenzione è quella di ritrovare i numeri perduti nell’ultimo mese. ‘Micki’ aveva chiuso il 2020 con otto gol in dodici partite e cominciato il 2021 con tre reti e due assist. Da febbraio la media si è abbassata drasticamente: otto apparizioni, zero gol e un solo assist, nella gara contro l’Udinese. L’assenza di Dzeko ha influito, ma Mkhitaryan non è parso così brillante come nei momenti in cui da solo riusciva a trascinare la Roma.

E’ forse anche per questo motivo che il discorso sul rinnovo è passato in secondo piano. Il club ha già comunicato a Raiola l’intenzione di prolungare il contratto in scadenza a giugno, pure perché le condizioni per estenderlo per un’altra stagione, come da accordi presi in estate, sono scattate da tempo. La Roma è ottimista e punta sulla volontà del giocatore, ma il procuratore frena: se ne riparlerà probabilmente dopo la partita con lo Shakhtar Donetsk, squadra in cui Mkhitaryan ha militato dal 2010 al 2013. Una doppia sfida da ex in cui l’armeno è chiamato alla reazione, per tornare il calciatore decisivo visto fino a poco tempo fa.

Da Karsdorp a Fonseca: l’agenda dei rinnovi di Tiago Pinto

Non ci saranno problemi con Rick Karsdorp, che in questa stagione ha convinto tutti sgroppando sulla fascia destra. Il suo rinnovo fino al 2025 è già definito, a breve verrà ufficializzato. Si lavora pure per Gonzalo Villar: lo spagnolo, in scadenza del 2024, riceverà un cospicuo aumento visto l’attuale stipendio da 1,2 milioni. Appuntamento fissato anche con l’entourage di Gianluca Mancini, autentico leader della squadra giallorossa: il suo contratto scade nel 2024, ma l’interessamento di vari top club europei spingono Pinto a blindarlo. Stallo, invece, per Antonio Mirante.

Da capire, infine, se nella Roma del futuro ci sarà ancora spazio per Paulo Fonseca. Il tecnico ha una clausola di rinnovo automatico in caso di raggiungimento del quarto posto, ma non è detto che la società lo confermi al termine della stagione.