Da Pellegrini a Mkhitaryan: c’è una Roma in Sardegna – FOTO

Nei giorni in cui la Roma passa di mano a Friedkin, i calciatori giallorossi stanno usufruendo di una ventina di giorni di relax prima di ritrovarsi a Trigoria il 27 agosto per il raduno. In tanti, vista la pandemia, hanno scelto di rimanere in Italia viaggiando verso il mare della Sardegna. Lo ha fatto Zaniolo qualche giorno fa dopo esser passato da casa in Liguria e ora anche Spinazzola, Pellegrini e Mkhitaryan hanno scelto lo stesso villaggio per trascorrere le vacanze. Impossibile passare inosservati e selfie con i tifosi incontrati in spiaggia. In Sardegna c’è anche Smalling che, dopo esser tornato in Inghilterra, ha deciso di passare le ferie in Italia, nella speranza anche che la trattativa tra la Roma e lo United possa riaccendersi.