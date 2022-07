Da Paulo (Falcao) a Paulo (Dybala) passando per Bati e Dzeko: i colpi da esodo

“Fiumicino o Ciampino?”. Due minuti dopo la notizia dell’accordo tra Dybala e la Roma tutti i tifosi hanno preparato gli spicci per il parcheggio e fatto il pieno alla macchina. L’arrivo della Joya, però, per il momento sarà in Portogallo. Bisogna pazientare il 24 luglio, ma chi se ne importa. Ci si prepara verso un esodo enorme che rievoca grandi bagni di folla della storia. Il primo a memoria è quello di un altro Paulo. Alla storia: Paulo Roberto Falcao. Tutta Roma aspettava in realtà l’arrivo di Zico. Poi l’intuizione di Dino Viola con i brasiliani che assicuravano: “Se volete divertirvi prendete Zico, se volete vincere prendete Falcao”. Avevano ragione. All’arrivo a Fiumicino Roma sembrava Rio. Era il 10 agosto del 1980 fa quando il giovane giocatore brasiliano sbarcò e trovò migliaia di tifosi in festa ad accompagnarlo dal gate all’auto della società. Il resto lo conoscete. Non sempre però la grande accoglienza ha portato fortuna. E’ il caso negli anni a seguire di Renato Portaluppi, fatto scendere dall’elicottero direttamente in una Trigoria festante. Doveva ubriacare le difese di mezza serie A, alla fine si è ubriacato lui. Di donne e polemiche.