Da Menichelli a Bove: in 5 dal vivaio romanista al gol in semifinale europea

Edoardo Bove, con il gol al Bayer Leverkusen, entra in un quintetto storico per la Roma: è lui il l'ennesimo uscito dal settore giovanile della Roma a segnare in una semifinale europea con la maglia giallorossa, come riporta il sito web del Club. Prima di lui c'erano riusciti, nell'ordine, Giampaolo Menichelli in Coppa delle Fiere nel 1961, Francesco Scaratti in Coppa delle Coppe nel 1970, Agostino Di Bartolomei in Coppa dei Campioni nel 1984 e Lorenzo Pellegrini prima in Europa League nel 2021 e poi in Conference League nel 2022. Tutti prodotti del vivaio romanista, e tutti romani.