Nessuno in Europa prende meno gol della Roma. Prima di ieri sera a fare compagnia ai giallorossi c'era il Cagliari, ma l'incredibile ko per 4-0 col Monza ha fatto sprofondare in classifica i sardi. Solamente tre le reti subite da Mancini e compagni: due contro l'Inter e una contro l'Atalanta. Nei top 5 campionati europei sulla scia della Roma ci sono Lazio e Borussia Dortmund a 4. Una solidità difensiva che non è diminuita neanche dopo l'infortunio di Svilar. Gollini in Serie A ha già collezionato due clean sheet contro Como e Genoa. Gasperini chiama i suoi difensori 'gladiatori' e non ha tutti i torti. Hermoso, per esempio, è terzo in Serie A per intercetti a partita (2.4). Ndicka è ottavo per chiusure difensive a gara (5.8). Mancini dopo un inizio di stagione complicato sta tornando su livelli alti e quest'anno si sono aggiunti Balerdi e Koulierakis. L'argentino è già un punto fermo e un vero e proprio jolly. Può giocare in tutte e tre le posizioni della linea a tre e questa sera contro lo Slovan guiderà la difesa. Sta trovando meno spazio Ghilardi, ma col passare delle giornate aumenterà anche lui il minutaggio. Il muro giallorosso continua a stupire.