Pesa ancora di più la sconfitta nel derby per tutti i tifosi laziali che vedono, così, certificata una stagione disastrosa e, allo stesso tempo, 'aiutano' la Roma ad avvicinarsi al traguardo Champions League. La squadra di Sarri subisce in lungo e in largo e cade sotto i colpi di un super Gianluca Mancini che segna ancora in una stracittadina diventando il peggior incubo dei biancocelesti. Diverse le reazioni dei tifosi tra chi non accetta il risultato e chi, invece, sembra farsene una ragione abbastanza in fretta. È il caso proprio di quello che dovrebbe essere il "primo tifoso" della squadra, ovvero il presidente Claudio Lotito. Il senatore è stato avvistato, poche ore dopo, sugli spalti del centrale del Foro Italico, in prima linea per gustarsi (si fa per dire, visto che è stato immortalato mentre dormiva) il successo di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma. Immancabili insulti e contestazioni nei tanti commenti alla notizia.

LI HA MANDATI AL MANICOMIO 💦💦 pic.twitter.com/ZS8oUmBNzR — As Roma Videos 💛❤️ (@asromavideos) May 17, 2026

Da casa, invece, non sembrano averla presa allo stesso modo i tifosi. Virale un video di due streamer del canale Youtube "Il Bar del Calcio" che reagiscono in diretta alla doppietta di Mancini. "No Mancini, no. La doppietta di Mancini no, vi prego. Non doveva essere lui", urla senza sosta e a ripetizione il giovane tifoso. "Non dovete farlo segnare al derby, guarda Gila, bravo Gila che lo lascia solo, complimenti!", prosegue arrabbiato e quasi in lacrime. A fare il giro del web anche la reazione del noto influecer "Damiano Er Faina" che al secondo gol di Mancio resta ammutolito con le mani sul volto. Reazione differenti, ma il sentimento di delusione e rabbia è il medesimo.