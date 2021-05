Da Fuzato a Rui Patricio: la Roma cerca il nuovo portiere

Il brasiliano ha fatto molto bene nel finale di stagione, il portoghese è un obiettivo: ecco perché la loro è una coppia possibile

Paolo Franzino

Nelle ultime partite di una stagione da dimenticare la Roma scopre Daniel Fuzato. Da oggetto misterioso del mercato di tre anni fa a protagonista della formazione giallorossa: la strada intrapresa è quella di Doni e Julio Sergio ed è per questo che nella capitale adesso si valuta la sua permanenza. Magari da secondo portiere in sostituzione di Mirante, sorpassato nelle gerarchie dopo qualche prestazione sottotono e il mancato di rinnovo di contratto. Ma la situazione è in divenire, perché la Roma ha già Pau Lopez e presto ritroverà Olsen, di ritorno dall'Everton. Lo spagnolo e lo svedese sono quasi due indesiderati: tra i pali non hanno convinto appieno e l'impossibilità di fare plusvalenze con le loro cessioni blocca qualsiasi tipo di discorso con un portiere da 25-30 milioni.

Calciomercato Roma, Rui Patricio in pole

Nonostante l'ammiccamento invernale Musso sembra distante, attratto dall'Inter campione d'Italia. Discorso simile per gli altri portieri: Gollini e Meret costano troppo, Silvestri non è considerato una prima scelta, Maignan è stato bloccato dal Milan. In pole c'è Rui Patricio: il portiere del Wolverhampton ha il contratto in scadenza nel 2022 e non costerebbe più di 10 milioni. Il portoghese è un profilo di esperienza, affidabile e low cost: niente di meglio per una società col bilancio in rosso come la Roma. Mourinho poi lo conosce bene: oltre ad avere lo stesso procuratore – Jorge Mendes che lo ha portato ai Wolves – ha avuto modo di studiarlo in Premier League e soprattutto con la nazionale portoghese, con la quale l'estremo difensore si è laureato campione d'Europa nel 2016, subendo appena un gol nella fase a eliminazione diretta. È anche grazie a Rui Patricio che lo Special One poté festeggiare sui social con la sciarpa rossoverde in bella mostra.

Rui Patricio e Fuzato: la Roma studia la coppia per il futuro

L'arrivo di Rui Patricio inoltre non complicherebbe la crescita di Fuzato. Nella prossima stagione la Roma disputerà la Conference League e Mourinho potrebbe alternare i due portieri, sfruttando le coppe per permettere al brasiliano di accumulare minutaggio importante. Se fino a un mese fa il progetto era quello di tentare un'altra esperienza in prestito, dopo quella deludente al Gil Vicente, adesso la situazione è cambiata: potrebbe essere proprio la Roma a garantire a Fuzato quella continuità di cui ha bisogno. “Stare tanto tempo senza giocare è diverso, quando c'è l'opportunità provo a fare del mio meglio”, aveva dichiarato al termine della gara col Crotone. Eliminata la ruggine delle tre stagioni da spettatore, il brasiliano ha fatto vedere le sue abilità, salvando il risultato soprattutto contro Lazio e Spezia e nascondendo quelle incertezze mostrate in Coppa Italia e con la Sampdoria. Sulla qualificazione europea della Roma ci sono anche i suoi guanti, per questo Mourinho potrebbe dargli l'occasione di difendere la porta giallorossa in Conference League. Con la speranza di rivedere in rosa due portieri affidabili, dopo le varie delusioni degli ultimi anni.