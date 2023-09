Da Budapest a Genova: la lunga notte che per Mourinho sembra non passare più

Le notti di Budapest, la notte di Genova. Faceva caldo, fa caldo. La Roma sembra essersi fermata in quel buio oscuro della Puskas Arena. Lì si è fermato anche Mourinho tra i fantasmi di un furto clamoroso e gli alibi per la preparazione di una nuova stagione senza grandi stimoli. Quella notte che non si dormiva per niente, ma si era orgogliosi. Questa notte in cui magari si dorme pure, ma con un senso di giustificato imbarazzo per un amore non ricambiato, forse frainteso. Saremo chiari noi, allora, per non essere fraintesi: Mourinho rappresenta tanto per la Roma, forse troppo. Quel troppo che si brucia, che finisce per esplodere se qualcosa si inceppa, che magari si sposa ogni oltre razionalità. E’ difficile pensare di poter rialzare una squadra senza gioco, senza convinzioni. Quelle che mancano in primis a Mou quando dice: “Ci manca Ibanez. Ho questo gruppo, il mercato ormai è chiuso”. Un gruppo con tanti infortuni, come tanti. Un gruppo incompleto, come altri. Un gruppo demotivato e confuso, come pochi. Società compresa (chi parla?), Mourinho compreso.