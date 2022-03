Da Arnhem al derby passando per Udine: a marzo la Roma macina chilometri

I giallorossi sono attesi da un marzo complicato e pieno di partite importanti. In poco meno di 20 giorni i giallorossi si giocano buona fetta della stagione in corso

La Roma è partita da Fiumicino alle 15 alla volta dell'Olanda. I giallorossi arriveranno alle 17.30 circa all'aeroporto di Eindhoven per poi ripartire immediatamente con direzione Arnhem dove domani allo stadio Gelredome li attende l'andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Vitesse. I giallorossi per arrivare in città dovranno percorrere i 114 km che separano Eindhoven dalla cittadina situata quasi al confine con la Germania. Alle 18.45 è prevista poi la conferenza stampa di Josè Mourinho che insieme al "padrone di casa" Rick Karsdorp presenterà la sfida. Mourinho e il suo staff hanno poi deciso di comune accordo che la squadra, dopo la partita, non ripartirà per la Capitale ma rimarrà in Olanda per i successivi due giorni e preparerà la sfida contro l'Udinese. La decisione è stata presa per risparmiare un viaggio di fatto inutile alla squadra che raggiungerà dunque la Dacia Arena direttamente dall'aeroporto di Eindhoven. Dopo Udine la Roma farà ritorno nella capitale per ricaricare le pile in vista del match di ritorno contro gli olandesi, che precederà di appena tre giorni quella il derby contro la Lazio di Sarri. Zaniolo e Pellegrini sono in diffida e probabilmente almeno uno dei due, se non entrambi, potrebbero saltare la trasferta di campionato per non rischiare così di non giocare la stracittadina, come già accaduto a Lorenzo nella partita d'andata.