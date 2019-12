Curva Sud, arrestati due pusher durante Roma-Brescia

Spaccio di droga allo stadio Olimpico. Come riporta Il Corriere della Sera, due ragazzi, laureandi in ingegneria e tifosi della Roma, sono stati arrestati in Curva Sud durante la partita Roma-Brescia di otto giorni fa. I poco più che ventenni supporter giallorossi sono finiti in manette, con l’accusa di spaccio di stupefacenti. I poliziotti del commissariato Prati, in borghese, li hanno portati via riuscendo a evitare reazioni scomposte da parte della tifoseria più estrema della curva che non ha mai apprezzato la presenza delle forze dell’ordine. Gli agenti erano intervenuti dopo la soffiata di uno steward che aveva notato uno strano movimento.