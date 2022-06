Curcic, ex ct Serbia: “Matic perfetto per la Roma e Mourinho, in Italia farà bene”

"E' un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero in squadra, soprattutto per la sua personalità. Inoltre, è molto importante per mantenere l'equilibrio nel gioco" la descrizione del tecnico

Matic è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma e il primo acquisto dell'estate. Del calciatore ha parlato a Tele Radio Stereo, l'ex ct della Serbia Radovan Curcic, allenatore di Nemanja dal 2014 al 2016: "E' un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero in squadra, soprattutto per la sua personalità. Inoltre, è molto importante per mantenere l'equilibrio nel gioco. Sa bene quando accelerare e quando tenere il pallone. La sua altezza è fondamentale nell'organizzazione, e per interrompere le giocate avversarie". Sull'arrivo a Roma: "E' stata una buona scelta perché il gioco di Mourinho è perfetto per lui. Lì può tirare fuori il meglio".