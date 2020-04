Cuore Voeller, il tedesco sostiene economicamente il club che lo ha lanciato

Il primo amore non si scorda mai. Come la prima squadra che ti ha lanciato nel mondo del calcio. Lo sa bene il grande ex romanista Rudy Voeller. L’attuale diesse del Bayer Leverkusen si è esposto in prima persona per aiutare economicamente il Kickers Offenbach, la società che gli ha permesso di diventare un calciatore professionista. Voeller ha acquistato 100 biglietti virtuali per una partita fantasma, dando modo di respirare alle casse societari, in difficoltà in questo momento di stop completo del calcio. A comunicarlo è stato lo stesso Kickers Offenbach tramite il suo sito ufficiale, ricordando a tutti i fan di aderire all’iniziativa. Come già fatto generosamente dal tedesco volante.