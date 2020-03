Cuore Roma: spesa a casa e kit sanitario per gli abbonati over 70

La Roma non abbandona i suoi tifosi. In attesa di poter riaprire le porte dell’Olimpico, il club giallorosso si è messo in moto per dare assistenza agli abbonati più anziani. La società, tramite la fondazione Roma Cares, sta contattando i fan over 70 per consegnare loro, scrive Chiara Zucchelli su gazzetta.it, kit sanitari e generi alimentari di prima necessità. Qualcuno, già contattato nelle scorse ore, ha pensato a una truffa. Tutto vero. Il club raggiungerà i tifosi a casa, nel rispetto delle norme sanitarie.